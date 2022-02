Sanremo 2022, la terza serata: tocca a Saviano, Cesare Cremonini e Anna Valle. Drusilla Foer: «Bravo Zalone»

Drusilla Foer si presenta subito con simpatia e per il pepe che mette nelle sue dichiarazioni. «Il monologo di Zalone troppo omotransfobico? Mah, se si solleva il dibattito è un momento di valore. Penso che Zalone abbia voluto smuovere le acque. È bello che la tv di Stato permetta di smuovere le acque perché è un segno di civiltà. Quando avremo una donna presidente della Repubblica? Io vado oltre sono anche per il papato donna. Ma ciò che conta è la meritocrazia non la parità di genere».

«Dovevo essere la figura più scandalosa, mi sembro la più normale...»

Stasera ad accendere i fari su polemiche e discussioni c’è un altro monologo, quello di Roberto Saviano. L’ospite musicale è Cesare Cremonini. L’attrice è Anna Valle.

ASCOLTI - Su Rai1 la seconda serata del 72° Festival di Sanremo - in onda dalle 21:29 alle 00:50 - ha conquistato 11.320.000 spettatori pari al 55,8% di share. L’anteprima Sanremo Start - dalle 20:51 alle 21:24 - 12.712.000 spettatori e il 46,27%. La prima parte - dalle 21:29 alle 23:33 - è stata vista da 13.572.000 spettatori con il 55,27%, la seconda parte - dalle 23:38 alle 00:50 - da 7.307.000 spettatori con il 57,41%. Il picco della serata alle 21:45, durante il primo intervento di Checco Zalone, quando gli spettatori sono stati 16.214.000 (58%). Il picco di share alle 23:29 con il 60,9%. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta sciorina i dati super della seconda serata festivaliera. Il pubblico ringiovanisce con l’età media che scende da 54 anni a 52,8. Picco per le donne 15-24 anni: 76% è record. La prevalenza premia il 62% di laureati. Anche la direttrice di RaiPlay, Elena Capparelli, gongola con il milione di visualizzazioni, 22% nella fascia 15-24 anni, con il consumo di video che comincia dalle 8 del mattino.

