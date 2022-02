Sanremo 2022, i Coma Cose positivi al Covid: saltano l'appuntamento con il Festival. Al loro posto arriva Gaia

I Coma Cose positivi al Covid, saltano l’appuntamento con Sanremo 2022: il duo è infatti risultato positivo al tampone di controllo per il coronavirus e, nonostante e le buone condizioni di salute, è costretto all’isolamento obbligatorio.

Sanremo 2022, i Coma Cose positivi al Covid

I Coma Cose positivi al Covid non saranno a Sanremo 2022. Il duo formato da Fausto Lama e California non è in gara, ma Amadeus li ha voluti lo stesso al Festival, dopo il successo della scorsa edizione con “Fiamme Negli Occhi”, a bordo della nave Costa Toscana assieme a Orietta Berti, Rovazzi e altri importanti ospiti. Purtroppo però come spiegato in conferenza stampa, il gruppo è risultato positivo ad un tampone di controllo a poche ore dalla conferma della partecipazione e, come vogliono le norme e nonostante le buone condizioni di salute, i due artisti sono costretti all’isolamento obbligatorio. Al loro posto si esibirà Gaia.

