La scaletta della terza serata di Sanremo 2022: le canzoni, Drusilla Foer conduttrice, gli ospiti e l'ordine di esibizione dei cantanti

La scaletta della terza serata di Sanremo 2022: l'ordine di uscita dei cantanti, Drusilla Foer conduttrice, ospiti. Il vicedirettore di Rai Uno questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dello show di questa sera non ha reso noto l'ordine di esibizione dei venticinque cantanti. Il motivo, come ha spiegato è legato all'assegnazione dei codici del televoto: «Ci stiamo lavorando, lo ufficializzeremo nel pomeriggio», ha detto.

Su Leggo.it anticipiamo la scaletta della diretta della terza serata della 72esima edizione di Sanremo 2022. Oggi sentiremo tutti i cantanti in gara, avremo Drusilla Foer come conduttric e Cesare Cremonini come super ospitie. Secondo la scaletta di questa sera ad aprire lo show sarà l'esibizione di Giusy Ferreri. Undiscesimi a salire sul palco Mahmood & Blanco e solo quattordicesima Elisa, altre grande favorita insieme al duo Blanco-Mahmood.

LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2022

Ordine di uscita dei cantanti

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10.Rkomi

11.Mahmood & Blanco

12.Gianni Morandi

13.Tananai

14.Elisa

15.Rappresentante di lista

16.Iva Zanicchi

17.Achille Lauro

18.Matteo Romano

19.Ana Mena

20.Sangiovanni

21.Emma

22.Yuman

23.Le Vibrazioni

24.Giovanni Truppi

25.Noemi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 16:56

