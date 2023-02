Rosa Chemical e il bacio a Fedez, i Pro Vita presentano un esposto per «atti osceni in luogo pubblico»

Non bastasse il fascicolo aperto contro Blanco da parte della Procura di Imperia per danneggiamento (per le rose devastate sul palco dell'Ariston), scoppia un altro caso legato al Festival di Sanremo di pochi giorni fa. Stavolta nel mirino c'è quanto avvenuto tra Rosa Chemical e Fedez: prima il twerk, poi il bacio in diretta. L'associazione Pro Vita & Famiglia ha infatti presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico.

L'esposto per atti osceni in luogo pubblico

«È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva», hanno fatto sapere infatti in una nota congiunta Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli.

