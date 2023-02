Blanco indagato per danneggiamento dopo i calci alle rose a Sanremo

Il palco dell'Ariston devastato alla fine gli costa caro. Il cantante Blanco, vincitore dell'edizione del Festival di Sanremo 2022, è indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento per via del fuori programma avvenuto durante la prima serata del Festival di quest'anno, 73esima edizione della kermesse. Durante l'esibizione del suo nuovo singolo 'L'isola delle rose', Blanco aveva infatti distrutto a calci il «giardino di rose» allestito sul palcoscenico: un gesto che non era piaciuto ai fioristi e alle autorità sanremesi, ma non solo.

Blanco indagato per danneggiamento

Blanco a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, aveva cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale: una scena che aveva fatto venire il dubbio che fosse tutto premeditato, dato che anche nel videoclip della canzone il cantante faceva sostanzialmente la stessa cosa, e in più pochi giorni dopo era stato svelato che tutte le rose sul palco non avevano le spine, altro particolare che poteva far venire il dubbio di uno show ampiamente previsto.

«Non sentivo in cuffia, non potevo cantare- aveva spiegato l'artista -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo». Amadeus gli aveva invece detto di calmarsi «e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare», per poi cambiare idea e annunciare che Blanco non avrebbe più cantato durante la serata: il suo presunto 'colpo di testa' era comunque diventato un caso nazionale, con tanto di scuse su Instagram. In attesa di chiarire la vicenda, e che la Rai spieghi quali fossero gli accordi, nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo.

