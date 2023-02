Blanco, la condanna a Storie Italiane: «Solo chi vive di agricoltura sa quanto lavoro c'è dietro i fiori di Sanremo»

Storie Italiane dedica una lunga parentesi al Festival di Sanremo dopo la prima serata. Nel corso della puntata non si è potuto non parlare del gesto di Blanco, che dopo aver avuto dei problemi tecnici con l'audio, ha preso a calci la sceneggiatura sul palco distruggendo le rose che lo componevano. Eleonora Daniele a tal riguardo ha voluto leggere una nota del vicepresidente della Regione Liguria e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana.

La nota

La conduttrice ha letto in diretta un comunicato da parte di chi grazie ai fiori di Sanremo vive. Nella nota ci si rivolge a Blanco e gli viene fatto presente che dietro quel suo gesto, non c'è solo la sgradevolezza di un gesto di violenza, ma distruggere quei fiori significa passare sopra senza rispetto al lavoro di tante persone per le quali quei fiori sono un simbolo e una risora. «Fuoriprogramma, scatti umorali o show per catturare l'attenzione non possono ledere la dignità del lavoro dell'uomo e quella sacralità che connota da sempre i fiori di Sanremo», scrive il vicepresidente della Regione Liguria. «Solo chi è coinvolto nell'agricoltura sa quanta manodopera e quanti sacrifici stanno dietro ad un palco immerso di fiori, - rimarca - in una città che del fiore ha fatto il suo emblema, la sua storia e la sua tradizione».

La condanna del gesto

Poi la nota prosegue; «Sostengo da sempre i giovani e amo la musica. Tanto più mi sento in dovere di sottolineare che, arrivare a prendere a calci i fiori sul palco di Sanremo, è un atto da condannare con forza.Si rifletta su questo affronto ad una delle più importanti eccellenze della Liguria: lo spettacolo sia pure ribelle, di protesta, ma costruttivo, mai esclusivamente negativo». Ed Eleonora non può che sottolineare come sia perfettamente d'accordo con loro condannando il gesto di Blanco.

