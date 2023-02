Chiara Ferragni e Fedez, dopo il bacio di Rosa Chemical parla il testimone: «Lui faceva tenerezza»

Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Marco Mengoni, ma rubare la scena ci hanno pensato i Ferragnez. Mentre tutti i riflettori erano accesi su Chiara Ferragni che sul palco dell'Ariston era alla sua seconda esperienza da co conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi a scatenare il pubblico e il mondo dei social ci ha pensato il marito, Fedez. Il suo bacio con Rosa Chemical, definito dalla stessa Ferragni un «limone duro», continua a far discutere e, adesso, a parlare ci pensa un testimone che ha assistito alla lite tra coniugi a telecamere spente.

Il dietro le quinte infuocato

Mentre Fedez torna sui social network, facendo immaginare che tra i due sia tornato il sereno, spuntano delle indiscrezioni su quanto accaduto nel dietro le quinte immortalate da un breve filmato ormai diventato celebre. L'imprenditrice digitale, infatti, stando a quanto hanno mostrato alcune immagini a telecamere spente in una pausa di Sanremo, che hanno fatto il giro dei social, si sarebbe arrabbiata tantissimo per il siparietto hot tra suo marito e il concorrente del Festival al punto da far scattare una vera e propria ramanzina nei suoi confronti. le immagini rubate della lite hanno scatenato il gossip su una presunta crisi tra i Ferragnez. E a far chiarezza ci ha pensato chi ha assistito integralmente alla scena. Il testimone d'eccezione è Federico Taddia, autore televisivo, conduttore, giornalista e divulgatore che è uno dei pochissimi a sapere la verità su quanto accaduto tra i Ferragnez in quel momento. Una verità che ha voluto condividere su Instagram.

La verità

Federico Taddia, infatti, ha ammesso di aver visto e ascoltato tutto e, con un lungo post, ha deciso di dire la sua sulla vicenda di cui è stato testimone oculare e di cui tutti stanno parlando. «Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me - che con le donne l'ha scazzata un milione di volte - non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l'ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell'adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni».

Il bacio della crisi

Taddia, in realtà, non rivela come siano andate le cose veramente. Ma le sue parole fanno intendere molte cose. se da un lato fa brillare Chiara Ferragni come donna professionale in grado di gestire le emozioni anche in un momento così delicato, dall'altro dipinge Fedez come un uomo colto in flagrante che cerca di giustificarsi, suscitando tenerezza ai presenti. Ma la cosa certa è che l'imprenditrice digitale non ha apprezzato per niente il bacio con Rosa Chemical e l'atteggiamento del marito. Poi Taddia rivela di essere stato in possesso del video che riprendeva la scena, ma che lo ha cancellato. «Inutile che me lo chiediate: l'ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul back stage: sono solo affari loro». I panni sporchi si lavano in casa, giustamente. Chissà se i Ferragnez riusciranno a superare la crisi scatenata proprio dove non avrebbero mai immaginato: al Festival della musica italiana.

