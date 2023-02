Rosa Chemical, Ornella Vanoni al vetriolo: «O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo»

di Angela Casano

È l'artista più discusso del momento. La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha attirato diverse polemiche: dal bacio con Fedez sul palco dell'Ariston all'intervista rilasciata a Propaganda Live in cui dichiara di non conoscere Sergio Mattarella. Parliamo di Rosa Chemical, che con la sua Made in Italy si è conquistato un posto tra i primi 10 nella finale della kermesse canora.

Nelle ultime ore Manuel Franco Rocati (nome all'anagrafe) è tornato al centro delle discussioni per la gaffe sul Presidente della Repubblica. L'intervista rilasciata durante la settimana sanremese - ripresa successivamente dalla giornalista Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram - ha riscosso tanti commenti da parte degli utenti. Tra tutti, tuttavia, spicca quello di Ornella Vanoni.

Il commento

«Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy», il commento di Selvaggia Lucarelli a corredo della video-intervista di Diego Bianchi in cui il giornalista chiede a Rosa Chemical: «Stasera c'è Mattarella, sai chi è?». L'artista, dopo vari tentennamenti e aiutato da Bianchi, alla fine risponde: «Presidente della Repubblica, ma lo sapevo».

«O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili», ha scritto Ornella Vanoni. Un commento pungente che non è passato inosservato nemmeno alla Lucarelli. La giornalista ha replicato: «Ti amo», mostrandosi quindi d'accordo con il pensiero espresso da La signora della canzone italiana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 13:09

