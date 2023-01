Maurizio Costanzo e la frecciatina a Chiara Ferragni per Sanremo: «Deve giustificare la sua presenza»

Maurizio Costanzo lancia una frecciatina a Chiara Ferragni in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il conduttore e giornalista nella sua consueta rubrica pubblicata sulle pagine di Chi, ha voluto dire la sua riguardo la battaglia di Chiara sul supportare le donne e la scelta di devolvere in beneficenza il suo cachet.

La battuta

«Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima», spiega Costanzo dopo che la Ferry ha affermato che si farà portavoce del tema “Girls supporting girls". Poi però ha aggiunto: «E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo». Per Costanzo quindi Chiara, che di fatto non è una donna di spettacolo, avrebbe poco a che fare con la kermesse.

La polemica

Chiara, imprenditrice e volto noto dei social, ha voluto portare sul palco una sua battaglia personale, quella della lotta alla violenza delle donne e ha deciso di impegnare anche il suo compenso per questo suo progetto. Un'idea annunciata in conferenza stampa e non tra poche polemiche. Ora però arriva anche questa seconda stoccata. In fondo che Festival sarebbe senza chiacchiericcio?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 16:51

