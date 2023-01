Chiara Ferragni a Sanremo, ecco i brand che indosserà all'Ariston: «Non vedo l'ora di mostrare ciò che abbiamo creato»

di Redazione web

Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus durate le cinque serate della 73esima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbrio. L'influencer salirà sul palco dell'Ariston la prima e l'ultima sera e i follower si sono chiesti quali abiti indosserà. Chiara ha quindi svelato i due brand tramite le sue storie Instagram.

I brand che indosserà Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non sta più nella pelle: non vede l'ora di cominciare la sua avventura a Sanremo 2023. Lo farà di certo in grande stile come è solita presentarsi ad ogni grande evento. Proprio nelle sue ultime storie Instagram, ha svelato chi la accompagnerà nello stile sul palco dell'Ariston. Uno dei brand che vestirà sarà Dior mentre l'altro Schiaparelli: due brand d'alta moda alle quali l'imprenditrice è particolarmente legata.

Chiara Ferragni ha tenuto proprio nei giorni scorsi una conferenza stampa per spiegare come utilizzerà il suo compenso: devolverà tutto in beneficienza alle associazioni che si battono per la violenza sulle donne.

