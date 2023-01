Chiara Ferragni a Sanremo con gli stivali con platform: «Vi svelo chi sono i designer che vestirò...»

di Redazione Web

La data di inizio del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e i riflettori sono tutti puntati su Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale è stata confermata come la co-conduttrice accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi durante la prima e l'ultima serata.

La curiosità attorno all'influncer, regina di Instagram, cresce sempre di più, in particolare i telespettatori si chiedono ormai da giorni cosa la Ferragni deciderà di indossare per sfilare sul palco della kermesse canora, giunta ormai alle sua 73esima edizione. Oggi, in occasione dello shooting fotografico, Chiara ne ha dato un assaggio...

Chiara Ferragni a Sanremo con gli stivali con platform

Chiara Ferragni ha condiviso un video in cui indossa degli stivali con platform. Niente di particolare o esagerato a dirla così, ma a far scalpore tra i commenti è stata la lunghezza del platform, considerata dagli utenti «estremamente esagerata» soprattutto per un contesto come quello sanremese.

«Guardatemi mentre divento alta più di due metri indossando questi stivali con platform», ha scritto la Ferragni a corredo del video.

Oggi tutto il cast si è riunito per lo shooting fotografico dello spot promozionale del Festival che probabilmente sarà diffuso nei prossimi giorni.

Chiara mostra tutto il cast, quasi al completo. Insieme a lei ci sono ovviamente Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Grande assente Paola Egonu che la Ferry non manca di salutare. «Siete pronti per Sanremo. Noi lo siamo», e aggiunge: «Ci sei mancata @paolaegonu».

La prova abiti a Parigi designer che vestirò...»

«Ieri abbiamo fatto i fitting per Sanremo a Parigi, magari vi svelo fra poco o nei prossimi giorni anche chi sono i designer che vestirò. Spero vi piaceranno le mie scelte. E oggi abbiamo fatto le foto per Sanremo insieme alle altre co-conduttrici e insieme ad Amadeus e Gianni (Morandi, ndr)». A creare l'aspettativa sullo stilista che la vestirà nelle cinque giornate del Festival di Sanremo (7-11 febbraio), è la co-conduttrice Chiara Ferragni, che pubblica una storia sul proprio profilo Instagram, accompagnata da sette fotografie col cast del prossimo Festival.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 17:48

