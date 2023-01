Fedez, look rock con giubbotto di jeans e borchie. Il rapper rivela: «Me l'ha consigliato...»

Look «Rock'in love» per Fedez. Su Instagram sfodera ai suoi 14 milioni di followers la sua giacca di jeans con le borchie. «Secondo me ho fatto un buon lavoro» dice il marito di Chiara Ferragni mostrandosi soddisfatto dell'outfit scelto per la serata. «Non ho chiesto consigli a mia moglie..» dice ironicamente, ma subito dopo con espressione rattristata rivela: «Non è vero, mi ha vestito mia moglie».

Un outfit scelto accuratamente per una serata più che rock: quella con i Maneskin. «Siamo all'evento del lancio del disco dei Maneskin che esce il 20 gennaio» dice Damiano, il frontman del gruppo, in una story di Fedez. Il marito di Chiara, infatti, è ospite della serata evento per promuovere il nuovo disco delle star del rock. Sorrisi e look da paura per entrambi i cantanti.

La battaglia vinta

E proprio poche ore fa, Fedez ha rivelato di aver battuto il Codacons, intascando 20mila euro. Il rapper, fa sapere attraverso le storie Instagram, non solo ha vinto la battaglia legale contro l'associazione a tutela dei consumatori, che lo aveva querelato chiedendogli danni per oltre un milione di euro in merito alla raccolta fondi che l’artista aveva contribuito ad organizzare a favore dei lavoratori dello spettacolo durante la pandemia, ma ha anche ottenuto un risarcimento per le spese legali sostenute.

Cosa è successo

L'iter giudiziario si è ora concluso, e Fedez ha di che festeggiare: «Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro? - dice il rapper - il tribunale ha detto: "Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o". E soprattutto li ha condannati a risarcire le spese legali, 20mila euro». Il marito di Chiara Ferragni non nasconde la sua soddisfazione per il verdetto, e passa ai ringraziamenti: «Grazie Codacons, voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali. È come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo».

