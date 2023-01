Fedez batte il Codacons, vinta la causa da un milione di euro: «Figo, col ca**o che vi pago»

Fedez batte il Codacons e intasca 20mila euro. Il rapper, fa sapere attraverso le storie Instagram, non solo ha vinto la battaglia legale contro l'associazione a tutela dei consumatori, che lo aveva querelato chiedendogli danni per oltre un milione di euro in merito alla raccolta fondi che l’artista aveva contribuito ad organizzare a favore dei lavoratori dello spettacolo durante la pandemia, ma ha anche ottenuto un risarcimento per le spese legali sostenute.

Codacons condannato a pagare 20mila euro

L'iter giudiziario si è ora concluso, e Fedez ha di che festeggiare: «Vi ricordate il Codacons che mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni per oltre un milione di euro? - dice il rapper - il tribunale ha detto: "Codacons, chiedete un milione di euro a Federico? Col ca**o". E soprattutto li ha condannati a risarcire le spese legali, 20mila euro». Il marito di Chiara Ferragni non nasconde la sua soddisfazione per il verdetto, e passa ai ringraziamenti: «Grazie Codacons, voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali. È come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 13:25

