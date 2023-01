Sanremo 2023, Chiara Ferragni mostra il dietro le quinte: il selfie con il cast. Ma c'è un grande assente

Chiara Ferragni mostra il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Manca sempre meno all'inizio della kermesse musicale e l'imprenditrice, che sarà la co-conduttrice di Amadeus nella prima serata, ha voluto mostrare alcune foto di quello che sembra il set fotografico dello spot promozionale dell'evento che probabilmente sarà diffuso nei prossimi giorni.

Il selfie di Chiara Ferragni

Chiara mostra tutto il cast, quasi al completo. Insieme a lei ci sono ovviamente Amadeus, Gianni Morandi, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Grande assente Paola Egonu che la Ferry non manca di salutare. «Siete pronti per Sanremo. Noi lo siamo», e aggiunge: «Ci sei mancata @paolaegonu». Il post è corredato da divesi scatti di quelli che saranno i protaonisti del Festival.

L'evento

Sembra essere tutto pronto, o quasi, per l'evento. I nomi dei cantanti ci sono, le co-conduttrici anche, alcuni dei grandi ospiti sono stati annunciati, le canzoni sono state ascoltate dai giornalisti, anche le polemiche stanno già viaggiando da diversi giorni. Tra le protagoniste delle polemiche c'è anche la Ferragni, criticata da alcuni per la sua scelta di comunicare come avrebbe devoluto il compenso per il Festival.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 16:00

