Clizia Incorvaia e le foto della figlia Nina, i fan attaccano: «Non la mostri mai». Lei sbotta: «Ecco la verità»

Clizia Incorvaia è stata attaccata per la scelta di non mostrare le foto della figlia maggiore, Nina, la bambina avuta dalla sua relazione con Francesco Sarcina. Mamma e figlia hanno partecipato a una sfilata di moda di una collezione per bambini e in un post Clizia ha scritto quanto sia stato bello aver condiviso un momento solo per loro due. Ma sotto quel post sono piovuti dei commenti negativi.

Le accuse

In tanti hanno accusato l'influencer di essere troppo "misteriosa", di non mostrare mai le foto di Nina, contrariamente a quelle di Gabriele, il bambino avuto dalla relazione con Paolo Ciavarro. Nelle storie Clizia ha voluto chiarire la cosa una volta per tutte, visibilmente arrabbiata. Il fatto che si critichi che Nina non viene mostrata mentre Gabriele sì è qualcosa che, ammette, sta iniziando a darle molto fastidio.

La risposta

«Lei la vive benissimo, è una decisione che abbiamo preso insieme a suo papà e a lei. Ed è tranquillissima. Anche lei quando era piccola la mostravamo con suo papà, all’età di Gabriele». Non esclude quindi che quando crescerà probabilmente non verrà più mostrato sui social nemmeno Gabriele.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 11:59

