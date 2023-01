Grande Fratello Vip, tre concorrenti ripresi dalla regia potrebbero rischiare provvedimenti: ecco cosa è successo

Nel corso della nottata alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono stati ripresi dalla produzione e potrebbero rischiare dei provvedimenti disciplinari. Oriana, Giaele e Alberto, si sono nascosti sotto il piumino per parlare, o meglio sparlare, di alcuni concorrenti, ma la regia si è accorta che qualcosa non andava e li ha subito richiamati.

Le polemiche

Tutto è iniziato con la Marzoli che ha avuto da ridire su alcuni comportamenti di Alberto De Pisis. Lui era presente e hanno avuto un breve confronto: «Tu sei la regina delle rispostacce. Io so che è una cosa tua e non ti ho mai giudicata per questo. Io sono sempre lo stesso e mi comporto allo stesso modo», ha chiarito De Pisis chiudendo così la questione. Ma Oriana è tornata alla carica, questa volta parlando di Wilma Goich, la quale prima le dice cose carine e poi alle spalle la offende. Giaele ha confermato questa versione: «Eravamo in cucina, brava! E ieri ha detto che non lo aveva mai detto. E poi parla malissimo di me in confessionale dopo che l’altro giorno, in cortiletto, mi dice che si è affezionata perché sono molto…».

Il rimprovero

Ad un certo punto però si sente la regia che li riprende. I tre, infatti, stavano provando a oscurare il microfono, in modo che non si sentisse quello di cui parlavano: «Ragazzi, microfoni in bella vista, fuori dai piumini… Si parla in maniera serena, grazie». I tre a quel punto si sono ricomposti e hanno continuato a parlare, cambiando però il discorso.

