GFVip, Antonino Spinalbese smascherato da Tavassi: «Hai visto qualcosa...». Lui nega, ma va in tilt

Antonino Spinalbese è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip ma non convince gli altri concorrenti. Alcuni inquilini sono infatti convinti che nel periodo in cui l'ex di Belen è stato fuori dallo show per motivi di salute, avrebbe avuto contatti con l'esterno, riuscendo persino a vedere la tv, e avendo quindi ora un vantaggio su di loro nelle dinamiche del gioco.

I dubbi di Edoardo

A confessare il pensier comune è Edoardo Tavassi che prendendolo da parte gli ha detto: «C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita». In effetti, anche il pubblico da casa aveva notato l'espressione di Antonino, al punto di chiedere che fossero fatti degli accertamenti e presi provvedimenti.

La risposta di Antonino

Pare perà che Spinalbese non abbia fatto nulla di scorretto, ma la risposta a Edoardo convince poco: «No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono. Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito». Il suo essere confuso e l'esitare in alcuni punti hanno confermato i sospetti degli inquilini però. Chissà come evolverà il caso...

