Amici 22, Valeria Mancini rompe il silenzio sulla "noce moscata": ecco cosa è successo a Capodanno

Valeria Mancini, in arte Ghera, è intervenuta sulla questione "noce moscata" di Amici. Nel corso del programma sono stati presi dei provvedimenti da parte di Maria De Filippi e della produzione nei confronti dei ragazzi che avrebbero avuto una condotta discutibile nella notte di capodanno. Resta il mistero su cosa sia accaduto, ma una delle concorrenti, poi eliminata, coinvolta nella storia ha smentito tutto.

La versione di Guera

Il talent show di Canale Cinque ha preferito non svelare i dettagli di quel che è accaduto, ma alcuni ragazzi sono stati cacciati e altri mandati in sfida. Guera sulla questione però ha chiarito: «In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la noce moscata», ha scritto su Instagram. Tra le ipotesi più probabili della "marachella" di capodanno, c'era stata quella secondo la quale i ragazzi avrebbero sniffato la spezia che avrebbe, appunto se inalata in buone quantità, un effetto stupefacente, pari a quello della LSD.

I rumors

Le voci sull'accaduto restano contrastanti, tra chi smentisce e chi invece conferma l'uso della noce moscata. Spunta però anche un'altra ipotesi, secondo la quale i ragazzi sarebbero stati punit per essersi fatti dei tatuaggi da soli.

