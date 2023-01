Bianca Atzei, i fan preoccupati dopo il parto: lei sta a letto, non mangia e il bimbo ha la manina fasciata

Bianca Atzei ha partorito ieri il suo Noa Alexander. Lei e il compagno Stefano Corti, hanno annunciato la nascita sui social, ma non si sono addentrati nei dettagli godendo a pieno queste prime ore con il neonato. Stefano ha però postato diverse storie, sempre con il suo modo di fare molto ironico, ma da alcuni dettagli i fan si sono preoccupati notando che potrebbero esserci stati dei problemi nel parto di Bianca.

Parto cesareo?

La cantante, che aveva spiegato anche a Le Iene che avrebbe fatto un parto naturale, è stata in realtà vista a letto, impossibilitata a muoversi e a mangiare, cosa che succede solitamente dopo che si è subito un intervento. Stefano la prende in giro nelle storie su Instagram mangiando lui il pasto che sarebbe destinato a Bianca, la quale dal letto lo osserva con invidia. Poi Corti si avvicina e le chiede come sta, il volto provato della Atzei fa trapelare anche molta felicità e dice: «Bene, bene, dai». Stefano aggiunge: «Dai che sei una super mamma». Questo piccolo scambio di battute sembra confermare il timore dei fan per i quali potrebbe esserci stato qualche problema durante il parto.

La manina fasciata

Un altro elemento che ha preoccupato i followers della coppia è stata l'assenza in stanza del bambino, che però compare nelle storie successive. I genitori hanno detto che Noa Alexander sta bene, ma molti si sono chiesti cosa possa essere quella piccola benda sulla manina. Bianca e Stefano per ora si limitano a godersi il momento con il bambino, ma visto che hanno sempre voluto condividere con i loro fan ogni momento della gravidanza, probabilmente potrebbero svelare questi piccoli misteri più in là e rassicurare le persone che li seguono con affetto.

