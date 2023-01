Aurora Ramazzotti: «È nato». La storia social mette in ansia i fan: «Mettiti nei nostri panni». Cosa è successo

Auora Ramazzotti continua ad aggiornare i suoi followers sulla sua gravidanza, ma questa mattina è stata rimproverata per una delle sue Instagram stories. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha fatto gli auguri al suo compagno Goffredo Cerza per il giorno del suo compleanno scrivendo: «Oggi è nato il mio Capricorno preferito in assoluto», ma i fan sono esplosi.

Antonella Clerici e il tradimento: «Signorini mi chiamò per dirmi che ero cornuta»

Chiara Nasti sceglie l'abito da sposa: via ai preparativi per il matrimonio. Le foto spoiler

Il rimprovero

«Zia non puoi cominciare con "oggi è nato" mettiti nei nostri panni». Il riferimento è al fatto che non manca moltissimo alla nascita del bambino e i numerosi followers attendono la lieta novella. Iniziare quindi una storia con "Oggi è nato" ha fatto pensare a molti che era già diventata mamma. Aurora ha chiesto scusa: «Anche voi avete ragione». Poi in una seconda storia ha aggiunto: «Tranquilli amici, siamo ancora alle zucche, quando arriveremo alle angurie lo saprete» e ha continuato a coinvolgere la sua community nella gravidanza.

Gli aggiornamenti

Auri ha fatto sapere che oggi farà la curva glicemica, un esame importante in gravidanza per capire il livello di zuccheri nel sangue. Si tratta di un esame che alcune considerano fastidioso, per questo ne ha parlato con i suoi followers aprendo un box per confrontarsi, dare e ricevere consigli, tutto sempre condito dalla grande ironia che la contraddistingue.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA