Chiara Nasti sceglie l'abito da sposa: via ai preparativi per il matrimonio. Le foto spoiler

Chiara Nasti ha annunciato le nozze con Mattia Zaccagni dopo la nascita del loro primogenito Thiago. L'influencer è partita subito con i preparativi e ai suoi followers ha mostrato anche un anticipo di quello che potrebbe essere il suo abito da sposa.

Il vestito da sposa

Il matrimonio tra i due ci sarà a giugno del 2020 e già fervono i preparativi. Chiara in una delle sue storie su Instagram ha fatto vedere il dettaglio di alcuni abiti da sposa nell'atelier dove probabilmente sceglierà il vestito (o vestiti) per il grande giorno. La Nasti e Zaccagni, come mostrato al baby shower, amano fare le cose in grande e per il loro matrimonio le premesse di una cerimonia principesca ci sono già.

La tradizione

Ovviamente Chiara mostra solo dei dettagli visto che, tradizione vuole, che l'abito della sposa debba rimanere segreto fino a quando non percorrerà la navata della chiesa, soprattutto è vietatissimo che lo sposo sappia come si vestirà la sua futura moglie. Per ora bisogna accontentarsi quindi solo del dettaglio, in attesa delle prossime nozze.

