Sanremo 2023, anche Fedez al Festival: tutte le sere in diretta dalla Costa Smeralda. La Rai trema: cosa potrebbe fare

Fedez sarà tra i volti che prenderanno parte a Sanremo. Il rapper, insieme a Salmo, Takagi & Ketra e Guè saranno protagonisti a bordo di Costa Smeralda, il 'palco sul mare' della musica di Sanremo. Ogni sera, per tutta la durata dell'evento musicale più atteso dell'anno, uno di questi grandi personaggi della musica italiana si esibirà nella splendida cornice della nave illuminata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui sarà il prolungamento ideale sul mare, coinvolgendo il pubblico in vere e proprie feste.

L'annuncio sui social

Dopo la notizia Fedez è intervenuto sui social dando una piccola anticipazione che potrebbe far tremare la Rai: «Ho letto che hanno annunciato che sarò sulla nave a Sanremo, mi esibirò. La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò perché non ho assolutamente idea di che cosa farò», spiega divertito nelle sue storie su Instagram, «Nel senso, non avendo singoli in promozione, so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l'ho ancora fatta. Quindi potrebbe diventare una cosa simpatica o una cosa tipo 1 maggio...no scherzo, non lo farei mai. Simpatica, simpatica, chissà».

Lo scherzo

Il rapper nel corso del concerto del 1 maggio, il primo dopo la pandemia di Covid, fece un discorso molto polemico proprio con la Rai. La minaccia, a quanto pare scherzosa, di un bis dell'episodio potebbe far tremare l'emittente, ma Fede ha sottolineato che si tratta di uno scherzo. Va anche considerato che uno dei volti di questo Festival è proprio la moglie, Chiara Ferragni, a cui certo non vorrebbe sabotare la serata.

