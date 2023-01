Selvaggia Lucarelli contro i Maneskin: «Ma che è 'sta cafonata? Esiste un colpevole di questa ca*ata?»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli non usa mezzi termini per attaccare il "matrimonio" dei Maneskin. La giornalista critica duramente l'evento organizzato dal managment della band romana in collaborazione con Alessandro Michele (ex direttore creativo di Gucci) in cui Damiano David e compagni si sono giurati eterna fedeltà. In un post pubblicato su Instagram all'indomani della cerimonia pagana, la Lucarelli scrive: «Che è 'sta cafonata qui?».

Maneskin, il matrimonio della band una «ca*ata»

I quattro hanno fatto il loro ingresso a Palazzo Brancaccio a Roma vestiti di bianco, Thomas e Damiano nel ruolo degli sposi, Vittoria ed Ethan in quello le spose con in mano un bouquet di rose rosse e il velo tradizionale. Il matrimonio è stato celebrato da Alessandro Michele e al termine è scattato il bacio di rito. Una cerimonia che a Selvaggia Lucarelli ha ricordato ben altri contesti. Nelle storie Instagram, dove pubblica alcuni frammenti dell'evento, scrive: «Bello il Boss delle cerimonie», facendo riferimento alla trasmissione in cui la fanno da protagonisti matrimoni esagerati. Incredula, la Lucarelli si chiede: «Esiste un colpevole di 'sta cagata qui?». La risposta alla sua domanda è presto trovata: l'evento è stato organizzato da Spotify Global insieme al manager della band Fabrizio Ferraguzzo. E tra i commenti in molti condividono le sue impressioni. Si legge: «Io sono preoccupata....voglio dire: nudi, in lingerie varia, sadomaso, capelloni, rasati, fluidi, sposati tra di loro....non so, cosa consiglierà ancora il loro addetto alla comunicazione? Di scuoiarsi vivi?». E ancora: «Non ci sta mai nessuno che con sincerità gli ha detto...ragazzi non lo fate è proprio una cosa ridicola e senza alcun senso?».

Gli ospiti

All'evento hanno partecipato numerosi ospiti vip: da Paolo Sorrentino ai calciatori Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, passando per Fede e Manuel Agenlli (loro mentore a XFactor). Immancabile l'assessore capitolino Alessandro Onorato, mentre non si è visto Amadeus, che aveva proclamato la vittoria dei Maneskin a Sanremo 2021.

