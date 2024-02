John Travolta, il cachet per Sanremo: «Pagato 200mila euro dalla Rai»

di Redazione web

John Travolta avrebbe incassato 200mila euro per partecipare a Sanremo. A tanto ammonterebbe - secondo quanto apprende l'Adnkronos - il cachet pagato all'attore americano dalla Rai.

Il siparietto con Travolta, coinvolto prima in un tutorial dei suoi balli cinematografici iconici per Amadeus e poi fuori dal teatro Ariston in un 'Ballo del Qua Qua' con Fiorello e il direttore artistico del festival che ha scatenato leironie della rete, è durato poco più di una quarto d'ora.

Escluse le spese di trasferta

E il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro. La cifra, secondo fonti consultate dall'Adnkronos, non comprende le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso, in quanto l'attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA