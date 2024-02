Sanremo 2024, la classifica dopo la seconda serata. Geolier in vetta davanti a Irama e Annalisa, Bertè quarta, Mahmood quinto

di Redazione web

Sanremo 2024, ancora sorprese dopo la seconda serata del Festival: la Top 5 della classifica provvisoria sorprende e conferma parzialmente quanto visto già martedì sera. Oggi a votare i primi 15 cantanti erano la Giuria delle Radio e il Televoto, entrambi con un peso del 50%. Al top della classifica c'è il sorprendente Geolier, al secondo posto una new entry rispetto a martedì, cioè Irama: Annalisa ottima terza, mentre Loredana Bertè si conferma nella Top 5 al quarto posto, davanti a Mahmood quinto.

La seconda serata del Festival

Il festival di Amadeus vola negli ascolti, i trattori puntano al palco ma per ora non sono stati avvistati sul lungomare e la seconda serata decolla subito con il talento puro di Giorgia.

La standing ovation dell'Ariston premia anche Giorgia, che trent'anni dopo incanta con E Poi, giocando con i ghirigori della voce. Anche il medley è da brivido: Oronero, Gocce di memoria, Quando una stella muore, Di sole e d'azzurro, Come saprei. Tutti in piedi anche per Loredana Bertè, che entusiasma con la sua Pazza. Occasione sprecata invece con John Travolta: dopo aver accennato i passi di Saturday Night Fever e Grease con il fan Amadeus, finisce con il ballare imbarazzato la qua qua dance con Fiorello. "This is Devil, this is Comunist, ha cantato Bella Ciao", dice lo showman di Ama, preconizzando per Travolta "la fine della carriera qui stasera". E i social non perdonano.

