John Travolta balla la "Qua qua dance", dopo le polemiche Fiorello ammette il flop: «Tra le gag più terrificanti della storia»

«Una della gag più terrificanti della storia». Lo ha ammesso Fiorello, dopo le polemiche. Il momento era forse quello più atteso: la presenza di John Travolta. Dopo le "solite" coreografie d'ordinanza sui film cult dell'attore, arriva il momento della "Qua qua dance". È questa l'idea che è venuta a Fiorello per coinvolgere Travolta in un numero insolito. E così l'interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver "pagato dazio" con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, partecipa alla gag. Riuscendo però a non indossare il cappello da paperotto.

Travolta prende in giro Amadeus

L'attore americano prende in giro Amadeus sui suoi cinque Festival di Sanremo: «In America non si parla d'altro, ora ci saranno le primarie sul prossimo conduttore».

Fiorello: gag terrificante

Dopo aver preso atto delle polemiche, nel dopo Festival Fiorello insieme ad Amadeus ammette il flop: «Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto».

