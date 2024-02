Sanremo, Dargen D'Amico dopo l'appello contro la guerra: «Non volevo essere politico». Diodato: «Sei stato solo umano»

di Redazione web

A Sanremo 2024 scambio di battute a sfondo umanitario tra il presentatore Diodato e Dargen D'Amico, che già martedì 7 febbraio aveva sottolineato il messaggio sociale del suo brano 'Onda Alta'. «È un piacere presentare Dargen – ha esordito Diodato – ne sono davvero felice soprattutto dopo quello che ha detto ieri sera su cui sono assolutamente d’accordo».

Le parole di Dargen

A fine dell'esecuzione Dargen ha ripreso la parola: «Quando ho sentito "politico" vicino a me mi sono preoccupato.

«Io non volevo essere politico», ha ribadito. E Diodato è intervenuto: «Io ti ho sentito solo umano». E Dargen ha concluso: «Ero semplicemente guidato dall’amore e dalla sensazione che siano sempre di più le cose che abbiamo in comune… e su quelle vorrei concentrarmi».

L'appello di Dargen D'Amico sul Medio Oriente

Il riferimento alle parole di Dargen D'Amico che martedì 7 febbraio dopo la fine della sua esibizione aveva lanciato un appello per lo stop alle violenza in Medio Oriente. «Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco», aveva detto.

