Sanremo, Angelina Mango apre la Noioteca: «Uno spazio per investire la propria "noia" e scoprire cose nuove»

di Alessia Di Fiore

Ieri sera, 6 febbraio 2024, si è esibita per la prima volta sul palco dell' Ariston Angelina Mango, che ha deciso di portare alla kermesse il suo nuovo singolo La noia. Per la cantante, la noia non ha un'accezione negativa bensì è un'opportunità di lavorare su noi stessi e sulle cose che ci piace fare. «La noia è tempo, e ne rivendico il valore», ha affermato Mango: «È tempo che potenzialmente abbiamo a disposizione per noi stessi, in cui possiamo fare le cose che ci piacciono, scoprire cose nuove».

Così, la cantante ha aperto a Sanremo una Noioteca, uno spazio in cui le persone legate al mondo della musica possono sperimentare attività inusuali investendo la propria "noia", come si vede nel video pubblicato sui social da Chi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA