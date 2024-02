Sanremo 2024, pagelle seconda serata: Allevi, John Travolta, Fiorello e i 15 artisti in gara, tutti i voti del mercoledì

Dopo la prima serata da boom di ascolti di Sanremo 2024, si torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata, che insieme alla terza (domani) vedrà i 30 artisti in gara esibirsi in due tranche: su Leggo.it a questa pagina potrete leggere le nostre pagelle di serata, con i voti che stavolta non andranno ai brani in sé (o meglio, non solo) ma all'esibizione degli artisti e alla performance degli ospiti, del conduttore e della co-conduttrice.

I super ospiti di questa sera di Amadeus saranno John Travolta e Giovanni Allevi, ma ci saranno esibizioni anche della stessa Giorgia (che canterà un medley) e dei ragazzi di Mare Fuori. Verranno presentate anche le mascotte delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

A esibirsi, nell'ordine, saranno invece i seguenti artisti in gara: Fred De Palma (presentato da Ghali), Renga e Nek (presentati da La Sad), Alfa (presentato da Mr. Rain), Dargen D'Amico (presentato da Diodato), Il Volo (presentati da Rose Villain), Gazzelle (presentato dai Bnkr44), Emma (presentata dai Santi Francesi), Mahmood (presentato da Alessandra Amoroso), BigMama (presentata da Il Tre), The Kolors (presentati da Angelina Mango), Geolier (presentato da Fiorella Mannoia), Loredana Bertè (presentata da Sangiovanni), Annalisa (presentata da Maninni), Irama (presentato dai Ricchi e Poveri) e Clara (presentata dai Negramaro).