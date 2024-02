John Travolta, pubblicità occulta a Sanremo? «Pagato un milione per indossare le scarpe»

«John Travolta, ma chi te l'ha fatto fare?». Sui social è la domanda che si sono fatti in tantissimi, vedendo l'attore ballare la qua qua dance con Amadeus e Fiorello (che ha ammesso che la gag è stata «terrificante»). Ebbene, forse è stata solo una questione di soldi. Come riporta il Corriere della Sera, oltre a quelli che John Travolta ha ricevuto per andare all'Ariston (circa mezzo milione di cachet), potrebbero esserci quelli di uno sponsor esterno. Se confermato, si aprirebbe un nuovo caso di pubblicità occulta al Festival, dopo la multa comminata a Chiara Ferragni e Amadeus per aver sponsorizzato Instagram in diretta.