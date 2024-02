Sanremo 2024, il cast di Mare Fuori legge le “nuove parole dell'amore” contro i femminicidi: «Cambiare dipenderà solo da noi»

di Redazione web

Sul palco dell'Ariston arriva il tema del femminicidio. I ragazzi della serie 'Mare Fuori' leggono un testo di Matteo Bussola sulle «nuove parole dell'amore» scelte dallo scrittore per far capire che «cambiare si può e si deve» contro la violenza sulle donne.

Mare Fuori, le parole dell'amore

Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto, no ("che definisce il perimetro della nostra volontà, la più alta dichiarazione d'amore che si possa fare"), insieme ("la parola più preziosa, quella su cui investire per il futuro"): sono le nuove parole dell'amore scelte da Bussola e portate sul palco dell 'Ariston dal cast di Mare Fuori. E per cambiare le cose «dipenderà solo da noi, non dimentichiamolo mai» afferma Amadeus. Prima di congedarsi i ragazzi cantano la sigla della fiction popolare Rai.

