Fantasanremo, impazza «Ciao Zia Mara»: Dargen D'Amico regala 20 punti

Saluti, fiori e frasi in codice: al festival di Sanremo, ormai, impazza il Fantasanremo. Il gioco a squadre sui vincitori di Sanremo è un cult dell'edizione 2022. Dargen D'Amico, durante l'esibizione ha detto: «Zia Mara» e poi ha saluto l'orchestra, regalando 10 punti per ogni saluto a chi l'ha incoronato vincitore. Per gli amanti del FantaSanremo, Dargen ha cambiato le parole della sua canzone: «Ciao Zia Mara» invece di «Ciao Zio Pino».

Non c'è esibizione senza riferimento a Fantasanremo. Da Morandi a Dargen, fino a Iva Zanicchi e Sangiovanni, molti dei big in gara ormai sono parte attiva del gioco. Sul web impazzano le scommesse, gli artisti e le corse ai punti per ogni gesto che l'artista scelto fa sul palco dell'Ariston. Singolare il modo in cui ogni artista stia manifestando interesse e una risposta attiva al gioco. E ancora, Donatella Retore e Ditonella Piaga che hanno battuto il cinque ad Amadeus, altro simbolo per far guadagnare punti.

Non solo sul palco, ma anche esternamente ci sono vip che apprezzano il Fantasaremo e non esitano a renderlo pubblico. E' il caso di Antonella Clerici che twitta a favore del gioco.

