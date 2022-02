Gianluca Gori, chi è l'attore dietro al personaggio Drusilla Foer

Persona dietro il... personaggio. Drusilla Foer non è altro che un personaggio inventato dalla mente geniale di Gianluca Gori. Classe 1967, fiorentino, 54enne, alto 1 metro e 85, è un vero e proprio performer: attore, cantante e, in passato, anche fotografo.

Dopo aver studiato all'istituto Statale d’Arte di Firenze, Gianluca Gori ha iniziato la sua carriera arriva in rete agli inizi degli anni 2000, per poi spostarsi tra il teatro, televisione e cinema. La sua prima partecipazione televisiva è da ricondurre al 2012, quando interpreta per la prima volta proprio il personaggio di Drusilla: l'occasione è la trasmissione The Show Must Go Off di Serena Dandini. Di seguito, continua a partecipare ad altre trasmissioni: prima sostituisce Mara Maiochi allo Strafactor (programma collaterale ad X Factor). A questo punto il ritorno a teatro con lo spettacolo Eleganzissima, in cui ha vestito i panni di Drusilla Foer.

Top secret la vita sentimentale di Gianluca Gori. Curioso, invece, la gestione distaccata dei social tra lui e il suo personaggio: su Instagram c'è soltanto il profilo di Drusilla, mentre su Facebook soltanto quello di Gianluca Gori.

Mentre su Instagram è attivissimo il profilo di Drusilla Foer, su Facebook Gianluca Gori coltiva un suo profilo personale: Gianluca Gigo Gori (Gigo è il nome con cui lo chiamano gli amici).

