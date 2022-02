Le pagelle della terza serata di Sanremo 2022: il voto ai look dei cantanti e non solo. Amadeus è da 8

Le pagelle della terza serata di Sanremo 2022: il voto ai look dei cantanti e non solo. Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche Leggo.it non si sottrae. Quindi tra una canzone e un abito, una discesa dalle scale e una camminata sul palco dell'Ariston, scriveremo le pagelle di Sanremo 2022 per tutto quel che concerne look, stile e portamento. Insomma cantanti, conduttori, ospiti, passanti, (quasi) tutti saranno sottoposti ai nostri voti.

LE PAGELLE DELLA TERZA SERATA DI SANREMO 2022

Amadeus 8 - L'uomo per tutte le stagioni. Con i suoi tuxedo tutti lustrini e brillanti firmati Gai Mattiolo - la maison gliene ha confezionati 20 solo per Sanremo - Amadeus non sbaglia un colpo ed è l'unica certezza di questo Festival.

Giusy Ferreri 5.5 - Deve essere successo qualcosa in camerino alla cantante siciliana. La forbice ha tagliato troppo e del blazer nero di Philip Plein non restano che degli scampoli addosso a Giusy Ferreri. Ne risente la silhouette, che perde slancio.

Aka7even 6 - Accollato. Dopo la canotta di Truppi di ieri, una camicia bianca abbottonata fa sempre la sua figura. Anche il rosa confetto dell'abito funziona. Peccato per i pantaloni scampanati e gli anfibi, che fanno molto "acqua in casa".

