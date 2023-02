Amadeus, Sanremo è finito ma non per lui: ecco cosa fa il conduttore

Il Festival di Sanremo è terminato, ma non per Amadeus. Il conduttore continua a intonare le canzoni che ha presentato durante la kermesse. E lo fa usando il suo profilo Instagram che, ormai, ha raggiunto già il milione e 800 mila follower. Prima il brano di Giorgia, poi quello di Colapesce e Di Martino, su Instagram Amadeus si inquadra mentre urla a squarciagola le canzoni che, dopo pochi giorni, sono già nella testa di tutti.

Leggi anche > Ludovica Valli in lacrime, lo sfogo sui figli: «Come si fa a non avere sensi di colpa?»

Il nuovo account Instagram l'ha aperto proprio durante le prove per il Festival quando la co conduttrice Chiara Ferragni l'ha istruito sull'uso. Ed è stato proprio sul palco dell'Ariston che Amadeus ha provato a fare per la prima volta una direta, sfidando anche l'amico Gianni Morandi sul numero di fan. Ma niente da fare per il cantante, Amadeus l'ha battuto in pochissimo tempo: in meno di 48 ore è arrivato già ad un milione di follwer.

L'inizio

Amadeus ha aperto il suo primo profilo Instagram il 7 febbraio mentre stava conducendo in diretta la prima serata del Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi, una delle ultime storie che ha postato, lo vede di nuovo negli studi dei "Soliti Ignoti": il conduttore si stava cimentando in un improbabile balletto. Ecco che nella sua storia Instagram Amadeus sta ballando con due collaboratrici sulle note di una canzone che ripete in loop "Amadeus".

La moglie

Il conduttore non se la cava malissimo anche se forse avrebbe bisogno di qualche lezione di ballo in più per sciogliersi davvero. La moglie Giovanna ha ripreso tutto il siparietto e infatti, quando i tre hanno finito di ballare, è scoppiata a ridere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA