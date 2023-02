Ludovica Valli in lacrime, lo sfogo sui figli: «Come si fa a non avere sensi di colpa?»

di Redazione Web

Ludovica Valli in lacrime. L'influencer è diventata da poco mamma bis di un bellissimo maschietto, Otto Edoardo, e sui social ha voluto condividere ogni singolo momento di questa nuova esperienza, anche quelli meno “belli”.

Nel primo periodo della maternità è normale avere dei momenti di cedimento e Ludovica Valli non ha alcuna intenzione di nascondere questa sua fragilità emotiva, anzi. Vuole abbattere i tabù sulla maternità e sulle difficoltà legate ad essa. Per questo motivo, nelle ultime ore la sorella di Beatrice Valli si è mostrata in lacrime su Instagram.

La storia su Instagram

«Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?», ha scritto l'influencer a corredo di un selfie che la ritrae in lacrime mentre allatta il suo Otto Edoardo. Tanti sono i messaggi di sostegno che ha ricevuto Ludovica Valli su Instagram, followers mamme che apprezzano la sua sincerità e la voglia di mostarsi senza alcun velo o filtro.

Pochi giorni dopo il parto Ludovica aveva condiviso con i follower alcuni dubbi sulla maternità, ammettendo così le sue fragilità: «Sarò in grado di gestire tutto? Bambini, lavoro, famiglia? Sarò in grado di esserci per entrambi? Sarò in grado di non crollare? Sarò in grado di essere una brava mamma per entrambi?»: queste le sue domande. La Valli, già mamma di Anastasia, ha avuto da pochi giorni Otto Edoardo e come tutte le neo mamme sta vivendo una fase molto delicata che però ha voluto condividere senza vergogna.

