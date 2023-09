Vasco Rossi e la morte: «Ho già vissuto parecchio per i miei gusti. Non pensavo di arrivare a 70 anni»

di Redazione web

Vasco Rossi è pronto alla morte? A quanto pare sì. Il cantante, simbolo del rock italiano, ha confessato che non avrebbe problemi ad annunciare la sua dipartita, e non si intende quella musicale, quanto prima.

«Una vita della madonna» è come ha descritto i suoi 71 anni che porta con orgoglio negli Stadi riempiendo i palazzetti con la sua musica che in Italia, come nel mondo, ha fatto la storia del cantautorato, emblema di un movimento culturale intergenerazionale.

Vasco Rossi pronto alla morte

Il cantautore non si smentisce neanche quando parla della sua vita, carriera e morte. 'Blasco' che ama definirsi un provocautore ha riveltato in un'intervista su ilVenerdì di Repubblica che sarebbe pronto a dire addio al suo pubblico: «Ho avuto momenti di crisi tremendi.

«Ormai potrei andare che son già molto contento - ha continuato il cantautore -: dovesse succedere fate una bella festa, tutti, perché ho fatto una vita della madonna, ho vinto tutte le sfide, ho frequentato tutti i limiti che volevo frequentare. Mi piace frequentare i limiti delle cose».

