Vasco Rossi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in duetto a sorpresa sulle note di 'Albachiara'. Prima della consegna della Lupa d'Oro al rocker di Zocca, infatti, il Blasco al suo arrivo in Campidoglio è stato accolto nella stanza del sindaco dove Gualtieri, che ha sempre una chitarra con sé, ha accompagnato l'artista nell'iconico brano.

Alessandro Onorato e l'incontro con Vasco Rossi

“La storia di Vasco Rossi con Roma è una storia d’amore e di record. È stato un onore unico accoglierlo oggi in Campidoglio insieme al sindaco Gualtieri. Un grande artista e un grande uomo, che ha legato indissolubilmente la sua carriera a Roma. Dai primi concerti a Villa Gordiani e a Ostia Antica, fino al record assoluto di pubblico questa estate al Circo Massimo. Lo spirito e l’entusiasmo con i quali ha ritirato oggi la Lupa Capitolina è stato coinvolgente. Un’emozione unica, che è iniziata quando ha risposto alla lettera che gli avevo inviato a nome del sindaco per proporgli la più alta onorificenza di Roma per l’impegno pubblico e la sensibilità dimostrati ai bisogni degli ultimi: dalle lotte contro il razzismo all’impegno durante la pandemia ieri e la guerra in Ucraina oggi. Una storia da raccontare, che da oggi ha un importante capitolo che si aggiunge con il calore di Roma e dei romani”. È quanto ha dichiarato l’assessore a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 18:47

