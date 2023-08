Vasco Rossi gioca con una medusa, l'esperto: «Può essere pericoloso». Il video è virale

di Redazione web

Vasco Rossi sta trascorrendo le sue vacanze estive in Puglia, più precisamente a Castellaneta Marina, Taranto, luogo di cui è anche diventato cittadino onorario nel 2021, proprio grazie ai suoi numerosi soggiorni. Il cantante ama recarsi in Salento perché si rilassa e perché adora il mare dove, spesso, si possono trovare meduse com'è, infatti, accaduto a lui. Vasco ha pubblicato un video su TikTok in cui "gioca" con una medusa e, anche se ha raccolto migliaia di like e visualizzazioni, ha anche suscitato l'indignazione di un esperto marino.

Il video TikTok di Vasco Rossi

Vasco Rossi in costume da bagno immerso nell'acqua cristallina, con il cappellino e il frontino tenuto in alto dagli occhiali da sole, gioca con una medusa. Il cantante, a corredo del video, ha scelto uno dei suoi successi più grandi "Una splendida giornata" ed ha, poi, scritto: «Palleggiare una medusa», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. Il filmato è diventato virale su TikTok e in molti hanno dedotto che si trattasse di un esemplare non urticante chiamato "esombrella". In Puglia, però, sono molto frequenti gli avvistamenti di meduse velenose e urticanti ed è proprio qui che, nei commenti, entra in gioco l'esperto esploratore e fotografo marino, Alberto Luca Recchi che, più volte, è intervenuto a RaiNews dove, tra l'altro, ha anche raccontato di come proprio una medusa gli abbia salvato la vita. Parlando delle specie che popolano il mare, Recchi aveva narrato ciò che gli è successo durante un'escursione alle Bahamas: «Ero in immersione e quando sono risalito la mia barca era stata spinta via dalla corrente. Ero bruciato dal sole, semi svenuto, disidratato. Sapevo che potevo essere carne da mangiare. Quando ero totalmente disidratato, dopo circa 7 ore che ero naufrago in mare, ho visto una medusa vicino a me, l’ho presa, l’ho asciugata, l’ho succhiata e poi l’ho mangiata. Sí, è vero, ho fatto peggio di te che ci hai solo palleggiato, io l’ho proprio mangiata. Devo la vita ad una medusa».

La critica a Vasco Rossi

Quindi Alberto Luca Recchi ha commentato duramente il video TikTok di Vasco Rossi: «Ti suggerisco di non palleggiarci più, perché gli animali del mare bisogna evitare di toccarli, per il bene loro e per il bene nostro. “Sdoganare” le meduse e mostrare che se si toccano non succede nulla non va bene, neanche per una vita spericolata (la faccio anch’io) perché c’è medusa e medusa, come c’è felino e felino. Solo che il gatto dalla tigre lo riconosciamo tutti, le meduse non le riconoscono tutti e qualcuno potrebbe seguire il tuo esempio e “palleggiare” con la medusa sbagliata».

