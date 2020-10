Il rapper Travis Scott primo in classifica con il remix di "Franchise"

Il rapper Travis Scott ha pubblicato la versione remix di “Franchise” feat. Young Thug e M.I.A, insieme a FUTURE! Il brano, che ha già raggiunto 40 milioni di stream, è il terzo singolo del rapper statunitense ad aver raggiunto quest’anno la #1 della classifica Hot100 di Billboard. “Franchise” ha ottenuto un grande successo anche in radio: dopo una sola settimana dalla pubblicazione ha raggiunto la #1 in più di 80 emittenti radiofoniche americane e ha riscosso consensi in Italia, Regno Unito, Francia, Australia, Canada e tanti altri paesi.

Si trova inoltre all’interno delle playlist Spotify “Today's Top Hits”, “Rap Caviar”, “Pop Rising”, “Hot Rhythmic”, “Signed XOXO” e “Get Turnt”. Il video musicale del singolo, che ha già totalizzato 20 milioni di visualizzazioni su Youtube, è stato diretto dallo stesso Travis Scott e da White Trash Tyler e girato nella leggendaria villa di Michael Jordan a Chicago, è stato presentato in anteprima nei cinema IMAX americani prima della proiezione del film “Tenet” di Christopher Nolan (in cui è presente nella colonna sonora il brano “The Plan”).

Travis Scott ha pubblicato anche altri 3 video per ricostruire completamente il mondo di “Franchise”: un lyric video, un visualizer e un video che mostra il processo di creazione in studio del nuovo brano.

Le cover di entrambe le versioni, originale e remix, sono state realizzate dal visual artist di fama mondiale George Condo.

