Emis Killa e Jake La Furia presentano a Leggo il primo album insieme: «Con "17" torniamo al rap degli inizi. Noi? Siamo due amici tamarri»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 20:25

- il loro primo album firmato a due mani -. Amici ma soprattutto complici, «- scherzano loro -». I rapper, con oltre 15 anni di esperienza alle spalle, sono già in giro su e giù per lo Stivale per la promozione del disco.(gli incontri tra artisti e fan) «perché da qualche parte bisogna pur ricominciare». E in attesa della tappa romana - prevista per domani, mercoledì 23 settembre, al The Space Cinema Moderno -: «Perché io ho due figli ed Emis una, tutti e tre sono nati il giorno 17. Ci siamo fatti un tatuaggio celebrativo con il numero sul volto e quando abbiamo iniziato a collaborare al disco, è venuto naturale chiamarlo così. Con questo album, siamo tornati alle sonorità che ci hanno visto partire, molto rap. Tanti gli amici che hanno collaborato con noi, tra cui Salmo e Fabri Fibra. Siamo soddisfatti perché sta avendo ottimi risultati, vuol dire che era il momento di farlo».«Non è un attacco alla trap, è un attacco a chi la fa per essere famoso. Oggi ci sono tanti presunti rapper per i quali la priorità non è la musica, ma apparire su Instagram».«Ci siamo conosciuti a un concerto dei Club Dogo (gruppo formato da Jack La Furia e Gué Pequeno, ndr) quando Emis aveva 18 anni e io 28. A lui piaceva la mia musica e a me la sua. Ci sentiamo tamarri perché ci piacciono gli argomenti crudi e amiamo orologi, collane e moto. Ma in realtà chi si autodefinisce così è perché ci scherza su, i veri tamarri non sanno di esserlo. Anche se Emis lo è davvero». (ride)«È vero, ha ragione (ride). Però sono un tamarro, sofisticato, ben vestito, molto intelligente».«La situazione è difficilissima soprattutto dietro le quinte. Sicuramente ci sono state cose urgenti di cui occuparsi, come il ritorno a scuola. Ma adesso bisogna pensare ai lavoratori dello spettacolo che sono rimasti senza lavoro. Il ritorno degli instore è un primo passo per ricominciare».«Se scrivono qualcosa che mi ferisce, preferisco non rispondere perché diventerei scurrile. Quando replico è perché in realtà la critica mi ha fatto sorridere. Uno che fa il cog*** sui social, lo è anche nella vita. Per me quando spengo il computer è finita, per lui l'incubo continua».