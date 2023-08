Travis Scott, 14enne si arrampica per vedere il concerto e cade da quattro metri d'altezza

di Redazione web

Per il proprio idolo si è davvero disposti a fare tutto? Il concerto di Travis Scott è stato uno dei più attesi dai giovani fan del rapper che sono accorsi in migliaia nonostante il poco preavviso con cui il cantante aveva dato la notizia.

Al Circo Massimo, il 7 agosto, l'artista si è esibito. A gran sorpresa anche Kanye West. Il biglietti venduti e rivenduti a prezzi elevatissimi hanno messo in crisi i tanti che non sono riusciti ad acquistarne uno in tempo.

È il caso di un ragazzo di 14 anni che per assistere gratuitamente all'evento si è arrampicato all'interno del parco archeologico cadendo da quattro metri d'altezza.

La caduta del fan di Travis Scott

Per scappare ai controlli della vigilanza del parco è però caduto accidentalmente in una buca da un'altezza di circa 4 metri.

Il minorenne è stato poi portato in ambulanza al Bambino Gesù in codice rosso. Sul posto i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno identificato il ragazzino e lo hanno affidato ai genitori.

Il 14enne rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

