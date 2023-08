Travis Scott a Roma, la scaletta del concerto al Circo Massimo: sale l'attesa

Tutto pronto per il concerto a sorpresa più atteso di sempre. Questa sera, Roma ospiterà milioni di persone per il concerto dell'anno: Travis Scott torna a esibirsi e a regalare grandi emozioni in Italia, nella città eterna al Circo Massimo. Ma quale sarà la scaletta del rapper?

Travis Scott, a Roma è già caccia ai biglietti: ecco dove comprarli

Travis Scott: la scaletta del concerto

L'annuncio dell'evento è stato improvviso e inaspettato tanto che i fan della star americana stentavano a crederci. Il concerto di Travis Scotti inizierà alle 21. Non è ancora sicura la scaletta dell'evento ma l'ipotesi più appropriata è che il cantante riporti sul palco del Circo Massimo quella che ha usato agli I-Days di Milano lo scorso 30 giugno.

