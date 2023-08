Tananai cade dal palco al concerto, poi si rialza e scherza: «Ci vediamo nelle viscere della Terra». Il video è virale

di Redazione Web

Il segno rock'n roll: quel momento elettrizzante di un concerto in cui il cantante si tuffa dal palco sulla folla sottostante. Ma ci vuole davvero poco per inciampare. Lo sa bene Tananai, che durante il concerto in Toscana, al Cinquale è caduto dal palco. Niente di grave per fortuna ma comunque è stato soccorso immediatamente dagli addetti alla sicurezza e poco dopo si è rialzato e ha continuato la sua performance. Ma andiamo andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Tananai durante il concerto

«Grazie Cinquale, ci rivediamo nelle viscere della Terra».

Fortunatamente nulla di grave, nessuno si è fatto male e il cantante ha ripreso il suo concerto come una vera rock star.

