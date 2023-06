Gigi D'Alessio, il duetto con Tananai al concertone sulle note di "Tango" conquista il web

di Redazione Web

Concertone riuscito. Il Gigi Uno, il grande concerto di Gigi D'Alessio conquista il web. Tanti gli ospiti, e tra questi ha fatto la differenza l'esibizione di Tananai sulle note del brano "Tango". Il duetto in napoletano, riadattando il brano di Sanremo portato da Tananai, ha riscosso molto successo: like e commenti di plauso sul web per l'esibizione. La versione è cominciato con l’intro in lingua napoletana, diventata poi virale su TikTok e riscuotendo tanto successo.

Ilary Blasi, relax al parco divertimento con la piccola Isabel: ma c'è il mistero Bastian

Giulia Tramontano, Sonia Bruganelli: «Insegniamo ai figli maschi il rispetto per la vita. E smettiamo di difenderli sempre»

Il duetto

Non è stato l'unico ospite Tananai. Anche Max Pezzali ha duettato nel One man show, Gigi D’Alessio, su Come mai. La rivisitazione in duetto, live da Napoli, aggiunge un tono nostalgico del pop mainstream degli anni ’90, emozionando il popolo dei fan del duetto attivi via social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 23:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA