Concertone 1 maggio, Tananai sorprende tutti: «Quanto ca**o spacca Ligabue?». Twitter in delirio

E' tra gli ospiti più attesi del Concertone. I fan fremono leggendo la scaletta, contano i minuti e scatta il countdown per quello che è ormai diventato un vero e proprio fenomeno musicale: Tananai. Annunciato da Ambra Angiolini sul palco del Concertone a Roma, ecco spuntare il cantante di "Tango" in giacca di jeans, pantaloni larghi e canotta bianca. Accolto dalla folla in delirio che non contiene l'entusiasmo ma copre le prime note della sua "Sesso occasionale" con urla e schiamazzi, Tananai esordisce con una frase spiazzante, come nel suo stile. «Quanto ca**o spacca Ligabue?»: grida dal palco sotto la pioggia, idolatrando Ligabue che si era esibito a sorpresa prima di lui, riscontrando l'approvazione dei fan.

Le song





Da Sesso occasionale ad Abissale, fino a Tango, Tananai fa solo da accompagnatore alla voce unanime della folla che canta li suoi successi a memoria. Ma il delirio non è solo sotto il palco: continua anche su Twitter che impazzisce letteralmente di cinguentii pro Tananai. Fiumi di commenti per le esibizione del cantante: «Semplicemente speciale», «Bellissimo», «abissale di tananai al concertone del primo maggio», «Tananai fiero del pubblico del concertone del primo maggio che canta Tango è la cosa più bella che vedrete stasera», «Tananai+tango+pioggia= paradiso». Twitter è in tilt per il beniamino che negli ultimi due anni ha conquistato tutti partendo dal Festival di Sanremo e arrivando su prestigiosi palchi.

tango di tananai al concertone del primo maggio, semplicemente speciale 🤍 #1M2023 pic.twitter.com/xv9lpXl0ZO — lucrezia ☾ #RaveEclissiTour (@diecimilascaIe) May 1, 2023

Tananai artisticamente è nato ieri e ha già un repertorio che ti fa piangere e ti fa ballare.

L’artista della nuova scena musicale che è cresciuto più di tutti; è cresciuto anche umanamente #1M2023 #Concertone #ConcertoPrimoMaggio #Tananai #PrimoMaggio #1Maggio pic.twitter.com/uCI48CH144 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 1, 2023

tananai che bacia la telecamera per miglioravi la serata 🙏🏻#1M2023

pic.twitter.com/U7RuSpgXIQ — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) May 1, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 22:37

