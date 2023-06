Giuseppe Giofré, da giudice di Amici ad attore: «E se vi dicessi che....?»

di Redazione Web

Giuseppe Giofré diventa attore. L'ex giudice di Amici farà parte del cast del film ‘L’estate più calda’. Da anni, ormai, Giuseppe parla al grande pubblico, e senza dubbio a oggi è uno dei ballerini più amati e noti al mondo. Da Jennifer Lopez, a Britney Spears, Giofrè ha una carriera da ballerino molto importante e ancora adesso non si ferma. «E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud? Il film si chiama L’estate più calda. Lo ha diretto Matteo Pilati e nel cast ci sono Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli e Nino Frassica» dice Giuseppe nelle sue stories su Instagram, raccontando il trailer del film di Prime Video, ‘L’estate più calda’, che debutterà in piattaforma il 6 luglio 2023.

Aria di cambiamenti

Giuseppe Giofrè, recentemente, è stato ospite a Verissimo dove ha raccontato i suoi esordi, soffermandosi anche sulle sofferenze che ha dovuto affrontare: «Mi prendevano in giro i miei compagni, un po’ di gente per strada.

Il riscatto

Nel tempo, il ballerino si è riscattato: «Dimenticare per loro è facile, per me no. Ora porto rispetto, come loro fanno con me. Si cresce nella vita, si fanno degli sbagli, queste cose poi si riconoscono». Il giudice di Amici si è poi lasciato andare alle lacrime, parlando dei suoi genitori e dei sacrifici che hanno fatto per coltivare la sua passione per il ballo, aiutandolo ad esaudire il desiderio di diventare ballerino.

