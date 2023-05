Il Tango di Tananai: «Così sono andato controcorrente, la moda non ti regala mai nulla. I palazzetti? Non me l'aspettavo...»

Nell’incontro con i giornalisti del pomeriggio l’aveva detto a chiare lettere che il concerto al Forum sarebbe stato una festa. «Non mi aspettavo così i “palazzi” - racconta dopo le date di Napoli e Roma - Credevo fosse distante, invece è come un grande club, riesce ad arrivare alle persone. Vorrei fare come Jovanotti: 12 palazzetti di fila».

Tananai nei palazzetti

Tananai è arrivato l’altra sera al Forum di Assago a realizzare un sogno che parte da lontano, dove l’ultimo posto di “Sesso occasionale” a Sanremo dell’anno scorso è la rivincita degli apparenti perdenti, con certificazione doppio platino, e il quinto posto di “Tango” è la conferma che chi ha talento, si sa riscattare. Ad Assago sono in 11 mila ad applaudirlo (e in 40mila gli spettatori totali dei 5 palasport del tour, prima di partire per i live estivi nei festival). È stata una grande festa. Di quelle che partono con la musica e che si chiudono con una torta gigante firmata Knam per festeggiare il suo 28esimo compleanno.

Ospiti e scaletta





Con tanto di ospiti che su una scaletta «di quasi due ore di canzoni, in un saliscendi di emozioni» arrivano gli ospiti.

Tango





Il finale non poteva non essere che “Tango”, cantata all’unisono: «Sono contento sia una mia canzone». Non scorre il videoclip con il riferimento all’Ucraina, «perché mi sembrava didascalico». D’altronde, «il messaggio è già intrinseco e non volevo strumentalizzarlo», e il successo del brano lo fa riflettere sul dopo. «Come persona (non mi piace la parola artista, ha troppe declinazioni), mi sento una responsabilità nei confronti del mio pubblico. Come ho detto dopo il primo Sanremo, la competizione mi diverte, ci sguazzo, ma i risultati non mi hanno mai interessato. Tango mi ha fatto capire che voglio continuare a essere sincero e onesto in quello che scrivo. La moda non ti regala niente, e lo dimostra la mia canzone che è piaciuta nonostante sia un po’ controcorrente». Stasera sarà al Mandela Forum di Firenze, sabato 13 maggio a Padova.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 07:22

