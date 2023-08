Travis Scott, a Roma è già caccia ai biglietti: ecco dove comprarli

All'anagrafe Jacques Berman Webster II, conosciuto da tutti come Travis Scott, classe 1991 è uno dei rapper americani più famosi al mondo. E il 7 agosto 2023 la star farà tremare Roma con il suo concerto a sorpresa al Circo Massimo.

Travis Scott, annuncio a sorpresa: il 7 agosto mega show al Circo Massimo di Roma

Travis Scott a Roma

Il rapper arriva nella città eterna con il suo ultimo successo, l'album Utopia. L'annuncio è stato dato dal diretto interessato e i biglietti sono già disponibili in prevendita a partire da oggi 2 agosto 2023.

Da oggi, i ticket saranno disponibili in pre sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00. Per accedere alla prevendita sarà necessario registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di giovedì 3 agosto su www.ticketmaster.it,www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

