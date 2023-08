Travis Scott in concerto a Roma, folla in attesa al Circo Massimo: nel pubblico anche Emma, Gemitaiz e Bebe Vio

di Redazione web

Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo sta per iniziare tra pochi minuti e i fan sono in agitazione per quella che si presuppone essere una delle serate più magiche degli ultimi tempi. Con una platea di quasi 300mila persone, Travis Scott si sta peparando per incantare i fan accorsi da ogni parte d'Italia quando, solo 5 giorni fa, è stata annunciata questa data evento. Nell'attesa che inizi lo show, i fan che da questa mattina sono accampati per prendere i posti migliori, davanti alle transenne, hanno visto alcune tra le celebrità più famose accorrere, proprio come loro, al concerto di Travis.

Andiamo a scoprire chi c'è.

Parata di stelle per Travis Scott

Tra i personaggi famosi accorsi per vedere il concerto evento di Travis Scott ci sono stati alcuni giocatori della Roma, tra cui Tammy Abraham, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy, i cantanti Gemitaiz e Franco 126, la cantante Emma insiema all'inseparabile manager Francesca Savini, Bebe Vio, Ema Stokholma e l'assessore ai grandi eventi del comune Alessandro Onorato.

La lista di vip presenti al concerto di Travis Scott non finisce sicuramente qui, c'è chi parla di un ospite mondiale a sorpresa. I fan non vedono l'ora che il concerto inizi.

